Bimbo di 7 anni muore dopo una caduta in piscina nel Salernitano: indagini in corso

Il piccolo, originario di Montecorvino Pugliano, è deceduto all’ospedale Santobono due giorni dopo l’incidente avvenuto a Giffoni Valle Piana

Un bambino di sette anni è morto all’ospedale Santobono di Napoli dopo due giorni di ricovero in seguito a una caduta in piscina avvenuta giovedì 24 luglio a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe finito in acqua ingerendo una grande quantità di liquido, ma la dinamica dell’incidente non è ancora chiara. Non si esclude l’ipotesi di un malore.

I presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi: il bimbo è stato trasportato d’urgenza in elicottero al Santobono, dove i medici hanno tentato in ogni modo di salvarlo, senza però riuscirci.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Battipaglia, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi.

La notizia ha profondamente scosso la comunità di Montecorvino Pugliano, paese di origine del bambino. Il sindaco Martino D’Onofrio ha espresso cordoglio alla famiglia e ha disposto il rinvio di alcune cerimonie istituzionali in segno di lutto.