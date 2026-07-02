Bimbo di 9 anni cade dalla bici al Parco Giovanni Paolo II: grave trauma cranico

Ricoverato per tre giorni. La famiglia annuncia una richiesta di risarcimento e chiede la messa in sicurezza dell'area

Un bambino di 9 anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta in bicicletta avvenuta nei giorni scorsi all'interno del Parco Giovanni Paolo II di Rimini, l'ex Parco della Cava.

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo stava percorrendo la pista ciclabile del parco quando, dopo essersi fermato, la ruota della bicicletta avrebbe superato il bordo della pavimentazione asfaltata, caratterizzato da un marcato dislivello rispetto al terreno circostante. Il bambino avrebbe perso l'equilibrio, finendo lungo la scarpata che costeggia il percorso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il minore in ospedale. I medici hanno diagnosticato un trauma cranico con amnesia post-traumatica e una profonda ferita al labbro, poi suturata. Il bambino è rimasto ricoverato per tre giorni.

La famiglia, assistita dall'avvocato Paolo Ghiselli, ha annunciato l'intenzione di presentare una richiesta di risarcimento danni al Comune di Rimini e di chiedere verifiche urgenti sulle condizioni di sicurezza dell'area. Secondo quanto riferito dai familiari, il tratto interessato presenterebbe un significativo dislivello tra la pista e il terreno laterale, privo di protezioni e di segnaletica di pericolo.

La famiglia riferisce inoltre di aver raccolto fotografie, video e i contatti di alcuni testimoni che documenterebbero lo stato dei luoghi al momento dell'incidente. L'auspicio è che il Comune effettui gli accertamenti necessari e, se necessario, intervenga per mettere in sicurezza l'area ed evitare il ripetersi di episodi analoghi.