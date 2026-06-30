Novafeltria, pauroso incidente nella notte: auto si ribalta più volte, illeso il giovane alla guida
Il conducente ha perso il controllo della sua Renault Twingo sulla Marecchiese dopo Secchiano. L'auto ha terminato la corsa nella scarpata a bordo strada
Attimi di grande paura nella tarda serata di martedì 30 giugno a Novafeltria, dove un giovane residente in zona, è rimasto coinvolto in un violento incidente stradale lungo la strada Marecchiese. Erano circa le 23.30 quando il ragazzo, alla guida della sua Renault Twingo e diretto verso Novafeltria, ha perso il controllo del veicolo poco dopo l'abitato di Secchiano direzione Novafeltria. L'incidente è avvenuto all'uscita della curva che precede il rettilineo, nei pressi del ristorante Tanha. Per cause ancora in corso di accertamento, l'utilitaria è finita nella corsia opposta, è uscita di strada e si è ribaltata più volte, terminando la sua corsa nel fosso della carreggiata opposta, a oltre 100 metri dal punto in cui aveva perso il controllo dell'utilitaria. Nonostante la violenza dell'impatto e i gravi danni riportati dal veicolo, il conducente è riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo, riportando miracolosamente soltanto un enorme spavento e rimanendo praticamente illeso.
Determinante anche la circostanza che, nel momento dell'incidente, sulla corsia opposta non stesse sopraggiungendo alcun veicolo: una situazione che avrebbe potuto trasformare l'episodio in gravissime conseguenze. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Novafeltria, che hanno provveduto a regolare la circolazione e ad avviare i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.