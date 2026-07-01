Rimini, muore dopo due giorni di agonia il 63enne travolto sull'Adriatica

L'incidente all'altezza dell'Obi

Non ce l'ha fatta Marco Galvani, 63 anni, albergatore riminese e gestore dell'Hotel Cortina di Marina Centro, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella serata di lunedì lungo la strada statale Adriatica. L'uomo è deceduto nella tarda mattinata, 1° luglio, all'ospedale Bufalini di Cesena, dove era ricoverato in condizioni disperate.

L'incidente si era verificato intorno alle 22.30 all'altezza dell'Obi. Galvani stava percorrendo la statale a bordo del suo monopattino in direzione Ravenna quando è stato travolto da un furgone che procedeva nello stesso senso di marcia. Secondo una prima ricostruzione, il conducente del mezzo, un riminese di 80 anni, non si sarebbe accorto della presenza del monopattino, rendendosi conto dell'impatto solo dopo aver avvertito un forte colpo allo specchietto retrovisore destro.

Marco Galvani, 63 anni

Soccorso in condizioni gravissime, il 63enne era stato trasportato d'urgenza all'ospedale Bufalini, dove è rimasto ricoverato per 48 ore senza mai riprendere conoscenza. Sul luogo dell'incidente sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto.