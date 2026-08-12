Bimbo di tre anni rischia di annegare, ora sta bene ed è fuori pericolo

Dopo giorni in terapia intensiva il piccolo è completamente recuperato: è sveglio, gioca nella sua stanza e ha lasciato alle spalle la paura

Sta bene, è sveglio e gioca nella sua stanza. È completamente recuperato il bambino di tre anni che domenica aveva rischiato di annegare nella piscina del Centro Vacanze San Marino, a Cailungo. Il piccolo, residente con la famiglia a Savignano sul Rubicone, era stato ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Infermi di Rimini, dove era arrivato dopo essere stato soccorso e trasferito dall'ospedale di Stato di San Marino. Per alcuni giorni era rimasto in terapia intensiva, intubato e sedato farmacologicamente, con la prognosi riservata.

Poi il quadro clinico è progressivamente migliorato, fino alla svolta che tutti aspettavano. Il bambino è stato risvegliato, ha ripreso a respirare autonomamente e le sue condizioni sono tornate alla normalità. Ora è sveglio, gioca nella sua stanza e, secondo quanto si apprende, ha recuperato completamente. L'incidente era avvenuto domenica mattina, quando alcuni bagnanti olandesi avevano notato il bambino immobile in acqua. Erano stati loro a recuperarlo e a dare l'allarme. Il bagnino della struttura aveva iniziato immediatamente le manovre di rianimazione, poi proseguite dai sanitari del 118.

Nel frattempo proseguono gli accertamenti della Polizia Civile e dell'autorità giudiziaria sammarinese per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Gli investigatori stanno ascoltando le persone presenti e analizzando le immagini delle telecamere della struttura. Ma intanto, dopo giorni di apprensione, dall'ospedale arriva la notizia che tutti aspettavano: il bambino sta bene.