Bimbo ferito da un colpo d'arma da fuoco nel Napoletano

Medicato in ospedale, da chiarire la dinamica dell'episodio

Un bimbo è stato ferito di striscio da un colpo d'arma da fuoco. Il fatto è accaduto nella serata di ieri in piazza Mercato, a Pomigliano d'Arco, nel Napoletano. Le sue condizioni non destano preoccupazione: medicato in ospedale, è stato dimesso e guarirà in sette giorni. Il piccolo è stato accompagnato all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli dove i medici hanno curato la ferita lieve al braccio sinistro.