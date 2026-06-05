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Bimbo urtato da un'auto: ricoverato con l'eliambulanza

L'incidente è avvenuto a Montalbano, nel Comune di San Giovanni in Marignano

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
05 giugno 2026 20:30
Bimbo urtato da un'auto: ricoverato con l'eliambulanza - Foto Ballante
Foto Ballante
San Giovanni in Marignano
Cronaca
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Un bimbo di 4 anni è stato ricoverato in ospedale, al Bufalini di Cesena, dopo un incidente stradale avvenuto a Montalbano, nel comune di San Giovanni in Marignano. Il piccolo è stato urtato da un'automobile in transito in via Tribbio, intorno alle 19 di oggi (5 giugno). La Citroen nera guidata da una ragazza, infatti, stava percorrendo la via in salita, verso il centro, quando è avvenuto l'incidente. Dai primi riscontri, procedeva a una velocità moderata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, e il personale del 118 per i soccorsi.

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