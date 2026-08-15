BirRimini accende il Ferragosto: birra, musica e street food in Piazzale Fellini

Grande affluenza per la vigilia di Ferragosto con la musica live dei Nove Zero Tre. Stasera la festa entra nel vivo con dj set, birra artigianale e sapori della tradizione riminese

Il biondo della luppolata d’autore incontra l’oro del tramonto riminese. Nel pieno del weekend di Ferragosto, BirRimini entra nel vivo della sua quattro giorni in Piazzale Fellini, confermandosi l’epicentro del gusto e del divertimento dell’estate in Riviera. È la birra artigianale la vera regina incontrastata del villaggio. Selezioni brassicole ricercate, spine sempre pronte a spillare freschezza e un percorso del gusto ideato per soddisfare sia gli estimatori della bevanda, sia i curiosi in cerca di una pausa dissetante dopo una giornata di mare.

La manifestazione, organizzata dal Comitato Assovespucci ETS e inaugurata giovedì 13 agosto con il trascinante sottofondo dei dj set al tramonto, ha vissuto ieri, alla vigilia di Ferragosto, una serata speciale impreziosita dall'intrattenimento dal vivo della band Nove Zero Tre. La formazione ha fatto cantare a squarciagola il pubblico ripercorrendo i più grandi successi del cantautorato italiano: da Vasco Rossi a Zucchero, passando per Dalla e Battisti. Piazzale Fellini ha risposto con una straordinaria affluenza: turisti e residenti hanno riempito l’allestimento a tema country, godendosi la serata tra balle di fieno, tavoli in pellet e un’atmosfera informale e coinvolgente a pochi passi dal mare.

Il Capodanno dell'estate esplode in Piazzale Fellini

Oggi, sabato 15 agosto, "Capodanno dell’estate", la festa raggiunge il suo culmine. Piazzale Fellini si trasforma nel punto di riferimento per chi desidera vivere il Ferragosto all'aria aperta: fin dal calar del sole tornerà protagonista il ritmo dei dj set, accompagnato da fiumi di bionda ghiacciata, profumi di piadina e street food.

La festa continua anche domani, 16 agosto, per l'ultima giornata della manifestazione. Sarà l'occasione ideale per concludere in bellezza il lungo ponte festivo: una passeggiata sul lungomare, una piadina fumante e gli ultimi calici da condividere in relax.