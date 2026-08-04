BirRimini, quattro giorni di festa in scena a Ferragosto

Dal 13 al 16 piazzale Fellini ospita il festival con birra artigianale, street food, concerti, dj set e mercatini

Il profumo dello street food, i calici di birra artigianale, la musica dal vivo e il mare a pochi passi. Rimini si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate con il ritorno di BirRimini, la manifestazione che dal 13 al 16 agosto animerà Piazzale Fellini trasformandolo in un grande villaggio del gusto nel cuore di Marina Centro.

Per quattro giorni uno dei luoghi simbolo del Parco del Mare diventerà il punto di riferimento per residenti e turisti in cerca di una serata all'insegna della convivialità. L'evento proporrà un mix di sapori, intrattenimento e atmosfera, con stand dedicati alla birra artigianale, un'ampia offerta gastronomica, mercatini dell'artigianato e un calendario musicale pensato per accompagnare ogni serata.

A rendere ancora più suggestiva la manifestazione contribuirà l'allestimento in stile country, con balle di fieno, tavoli realizzati in pellet e spazi dedicati al relax, creando un ambiente informale e accogliente a pochi metri dalla spiaggia. Protagonista assoluta sarà la birra artigianale, affiancata da numerose specialità dello street food e da proposte che valorizzano i sapori del territorio.

Il programma prenderà il via giovedì 13 agosto con un dj set al tramonto. Venerdì 14 agosto, vigilia di Ferragosto, salirà sul palco la band Nove Zero Tre, che accompagnerà il pubblico con un viaggio tra i grandi successi del cantautorato italiano, da Vasco Rossi a Zucchero, passando per Nek, Lucio Dalla e Lucio Battisti. Sabato 15 agosto, nel giorno più atteso dell'estate, la colonna sonora sarà ancora affidata ai dj set, mentre domenica 16 agosto la manifestazione si concluderà tra musica, passeggiate sul lungomare e gli ultimi brindisi.

A organizzare BirRimini è il Comitato Assovespucci ETS, la più grande realtà associativa del territorio riminese, che riunisce circa settanta attività tra alberghi, ristoranti e pubblici esercizi. Negli anni la manifestazione è diventata uno degli eventi simbolo del Ferragosto cittadino, capace di richiamare migliaia di persone grazie a una formula che unisce buon cibo, musica e voglia di stare insieme.