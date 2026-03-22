Bis di Fabrizio Ferrari al Circuito San Marino

Secondo posto di Davide Simoncini e terzo Angelo Montanari. Nello storico trionfo di Corrado e Andrea Costa

Squadra che vince non si cambia: Fabrizio Ferrari fa due su due e trionfa per la seconda volta consecutiva nel Circuito San Marino. Anche in questa edizione il pilota trentino, a bordo della Skoda Fabia Rally 2 Evo preparata dal XMotor Team, è stato affiancato dalla naviga Jessica Michela Perli.

Dominio assoluto di Ferrari che fa suoi tutti e quattro i passaggi della prova speciale in località “I Laghi”. Un ritorno al passato per la Scuderia San Marino che ricalca quel tracciato 12 anni dopo l’ultima volta, 9.04 chilometri totali da ripetere per quasi quattro giri. “Una decisione giunta all’ultimo minuto quella di partecipare - ha affermato Ferrari - Siamo venuti qua a San Marino a seguito di una grande squadra e famiglia, divertendoci e portando a casa un buon risultato. La prova è stata davvero bellissima, tecnica e piacevole da guidare con avversari molto forti. Ci tengo a ringraziare la naviga Jessica Perli e tutto il team che mi ha seguito. Complimenti all’organizzazione, è una gara da promuovere. Tornerò sicuramente in Repubblica”

27’’4 il margine con il secondo equipaggio classificato, Davide Simoncini e Umberto Bollini con la Citroen C3. Per Bollini è arrivato anche il premio alla memoria di Silvio Stefanelli, riservato per il miglior navigatore sammarinese.

Terzo gradino del podio per il riminese Angelo Montanari e Gianni Amaducci, che portano a casa il bronzo con la Skoda Fabia RS, la versione più evoluta e recente della vettura boema. Il podio assoluto forma anche il podio riservato alle Rally2.

Quarta posizione per Andrea Dini e Alessandro Mari, seguiti da Gianluca Casadei e Fabio Graffieri. Nei primi dieci anche Christian Marchioro e Silvia Dall’Olmo, il padre e la madre del giovane pilota Giacomo, chiudono in sesta posizione assoluta e primi di classe N4.

Tra i sammarinesi settima posizione di Jader Vagnini e Alice Palazzi, vincitori della classe Rally4 al termine di un ultimo buon passaggio; ottava piazza di Maicol Lanci e Luca Cecchetti che conquistato il successo nella R3.

Nelle storiche, successo per Corrado e Andrea Costa. La coppia padre-figlio con la Opel Corsa si mette davanti Franco Ricciardi e Mattia Bartolucci con un’altra Opel, l’Astra Gsi 16 V preparata dal Racing Team Le Fonti, e terza posizione di Bruno Bentivogli ed Eraldo Righi con l’Alfa Romeo 75 della Scuderia Malatesta.

“Sono molto contento, è un risultato che non aspettavo. La macchina è andata benissimo e la parte in sterrato mi è piaciuta tanto. La vittoria insieme a mio figlio mi rende orgoglioso e mi riempie di emozione” ha affermato Corrado Costa.

Tra le note positive della manifestazione la parata delle Rally Stars, 13 equipaggi al via che hanno sfilato al termine delle quattro prove speciali regalando tante emozioni. Nemo Mazza impegnato nel duplice ruolo: pilota nelle auto storiche e anche in questa speciale categoria, affiancato per l’occasione dallo storico navigatore sammarinese Federico Alessandrini con la Ford Escort RS 2000. Presenti anche Nicolò Montagna e Selenia Miceli, per loro un fine settimana sul Titano in un’annata dove saranno protagonisti della Coppa Romagna Slalom e il giovane pilota Leonardo Stasia, 19 anni, a bordo della Porsche 911 GT3RS, che prova su un tracciato “insolito” un auto da pista.

Al termine dell’evento si dice soddisfatto Roberto Selva, presidente della Scuderia, che dice: “Bilancio assolutamente positivo, è stata una giornata di divertimento puro per equipaggi e pubblico che si è presentato numeroso. Siamo tornati in queste strade dopo tanto tempo e, parere non solo personale, abbiamo aspettato anche troppo perché c’è stato tanto divertimento”.