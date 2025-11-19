Black Friday 2025: cresce l’attesa in Emilia-Romagna

La spesa media prevista per il Black Friday nella regione è di 260 euro

L’ultimo venerdì di novembre è ormai un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di shopping: che sia per acquistare a prezzo ridotto quel prodotto che si desiderava tanto, o per dare il via agli acquisti natalizi all’insegna del risparmio, il Black Friday è ormai un momento che tutti conoscono e che in tanti aspettano.

Dai risultati dell’indagine Kantar per idealo, portale internazionale leader nella comparazione prezzi, anche in Emilia-Romagna cresce l’attesa per il “venerdì nero del risparmio” e il 66% degli emiliano-romagnoli è interessato a fare acquisti con il Black Friday.

La spesa media prevista per il Black Friday nella regione è di 260 euro, una cifra in linea con la media nazionale di 267 euro. Rispetto allo scorso anno, la spesa prevista è leggermente diminuita, nel 2024 era infatti pari a 284 euro.

Tra gli abitanti dell’Emilia-Romagna che hanno dichiarato che acquisteranno durante il Black Friday, il 50% prevede una spesa tra i 50 e i 200 euro, mentre il 36% prevede di spendere tra i 200 e i 500 euro. Per il 60% sarà la stessa cifra dello scorso anno, per il 21% sarà più alta e per il 19% sarà più bassa. Il risparmio medio atteso si attesta per il 37,5% dei rispondenti tra il 21% e il 40%, mentre per il 31% sarà tra l’11% e il 20%.

Per il 25% di coloro che acquisteranno, il Black Friday resta un’occasione per pensare ai regali di Natale, acquistando principalmente nelle categorie Elettronica (53%), Cosmetici e Profumi (35%) e Moda e Accessori (30%). Ma il Black Friday non è solo Natale: in Emilia-Romagna, il 68% dei rispondenti aspetta questa occasione per comprare prodotti di cui ha bisogno e il 58% è disposto a acquistare anche da uno shop sconosciuto se il prezzo è conveniente.

“Tra i rispondenti al sondaggio che fanno shopping online in Emilia-Romagna, emerge come il Black Friday sia un’occasione persino più nota dei saldi estivi o invernali, che si collegano invece maggiormente allo shopping fisico”, ha commentato Antonio Pilello, responsabile della comunicazione di idealo per l’Italia. “Con idealo e la comparazione prezzi, questo approccio al risparmio massimo può essere mantenuto tutto l’anno, per qualsiasi tipo di acquisto, sia necessario che di piacere. Il prezzo dinamico e l’avviso di prezzo permettono di ottimizzare le proprie finanze e fare uno shopping online sempre più consapevole e misurato.”