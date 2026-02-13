Blackout programmato in diverse zone di Riccione

I lavori di e-Distribuzione interesseranno mercoledì 18 viale Calabria, viale Riace, viale Adriatica e altre vie dalle 8:00 alle 16:00

L’amministrazione comunale di Riccione informa la cittadinanza che mercoledì 18 febbraio è prevista un'interruzione programmata dell’energia elettrica a causa di lavori inderogabili sugli impianti da parte di e-Distribuzione.

L'intervento è programmato per l’intera giornata, precisamente dalle 8:00 alle ore 16:00, e riguarderà esclusivamente i clienti alimentati in bassa tensione. Le utenze interessate si trovano in viale Calabria dal civico 1 al 19 e dal 23 al 33 (inclusi i civici 7c e 9a), dal civico 2 al 16, dal 20 al 28, il 34, dal 38 al 42 e i civici 6x e 38a. In viale Riace l'interruzione coinvolgerà i civici dal 21 al 29, il 43, il 29a, dal civico 8 al 12, il 16, il 20 e il 24. Per quanto riguarda viale Adriatica, saranno interessati i civici dal 130 al 132 e dal 136 al 144. In viale Nicastro i lavori riguarderanno i civici dal 3 al 7 e dal 2 al 4, in viale Rossano dal 6 al 10, in viale Marsala dall'1 al 3 e infine in viale Licata il civico 13.

Raccomandazioni importanti e contatti utili



Durante l’esecuzione dei lavori, e-Distribuzione raccomanda alla cittadinanza di non commettere imprudenze e di non utilizzare gli ascensori. Si ricorda infatti che l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata in ogni momento. Per segnalare un guasto, i cittadini possono rivolgersi al Numero verde 803.500.

Per informazioni sui lavori programmati o sulle interruzioni del servizio, è possibile consultare il sito di e-Distribuzione oppure inviare un sms al numero 320.2041500 riportando il codice Pod presente in bolletta. È inoltre disponibile l’app gratuita per smartphone di e-Distribuzione.