Blitz a Miramare: arriva la Polizia, spacciatori tentano di gettare la droga nel water

Sequestrati 120 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento in un appartamento di viale Lugano

Operazione antidroga a Miramare, dove la Squadra Mobile di Rimini ha intensificato i controlli nel quadro del contrasto alla criminalità diffusa e allo spaccio, particolarmente monitorato nel periodo estivo. Negli ultimi giorni sono stati identificati 55 minorenni e 96 neomaggiorenni in diversi punti di aggregazione, tra sale giochi, fast food e parchi del lungomare.

Martedì gli agenti hanno notato movimenti sospetti nei pressi di un appartamento in viale Lugano: hanno visto un 20enne albanese che si stava dirigendo verso un’auto ferma con il chiaro intento di cedere droga. Il giovane è stato trovato con dosi di cocaina pronte per la vendita.

Gli agenti si sono poi diretti all’appartamento: non riuscendo ad entrare dalla porta, perché bloccata, sono passati dalla finestra. Qui hanno beccato altri due connazionali che cercavano invano di liberarsi della droga gettandola nel water. La perquisizione ha portato al sequestro di circa 120 grammi di cocaina, parte già confezionata, insieme a bilancini, materiale per il confezionamento e una macchina per il sottovuoto, segno di un’organizzazione ben strutturata.

I tre uomini, di 20, 25 e 35 anni, tutti albanesi e senza precedenti specifici, sono stati arrestati in flagranza e trasferiti in carcere a Rimini, a disposizione della magistratura.