Blitz a Ortoservice: ladro incappucciato bloccato in flagrante da Vigilar e Carabinieri

Tentativo di furto sventato nella serata di sabato 15 novembre presso Ortoservice di Gabicce Mare, grazie al tempestivo intervento di Vigilar e delle forze dell’ordine. Alle 21.33 il sistema d’allarme installato nell’attività commerciale ha inviato un segnale alla centrale operativa: dai fotogrammi, trasmessi in tempo reale dai sensori con fotocamera, è stata immediatamente rilevata la presenza di un individuo incappucciato che si muoveva all’interno dei locali con una torcia.

La centrale ha subito allertato la pattuglia di zona, il proprietario e le forze dell’ordine. L’arrivo congiunto degli operatori di sicurezza e dei carabinieri ha permesso di bloccare il malvivente sul posto. L’uomo è stato poi arrestato.

Soddisfatto il proprietario, che ha ringraziato per la rapidità e l’efficacia dell’operazione.

In vista delle settimane festive, periodo in cui aumentano furti e intrusioni, Vigilar ricorda l’importanza di dotarsi di adeguati sistemi antintrusione e di mantenere alta l’attenzione.