Blitz della Polizia Locale sulla spiaggia di Bellaria Igea Marina: sequestrati centinaia di prodotti

Il Comune annuncia intanto un concorso per due nuovi agenti di Polizia Locale a tempo indeterminato

Nuova operazione della Polizia Locale di Bellaria Igea Marina contro l’abusivismo commerciale. Gli agenti, in abiti civili, hanno effettuato controlli lungo l’intero litorale. Nella zona nord sono stati sequestrati alcune centinaia di articoli, soprattutto di bigiotteria, e circa quaranta prodotti di pelletteria, quasi tutte borse, risultati contraffatti.

L’intervento si inserisce nell’attività di contrasto al commercio irregolare intensificata durante la stagione estiva. “Sono migliaia i prodotti che in queste settimane abbiamo sottratto al mercato irregolare”, sottolinea l’assessore alla Sicurezza Ivan Monticelli, ringraziando gli agenti per il lavoro svolto e ribadendo la volontà dell’Amministrazione di proseguire i controlli senza abbassare la guardia.

Proprio sul fronte della sicurezza, il Comune annuncia intanto un nuovo potenziamento dell’organico della Polizia Locale. È stato pubblicato il concorso per l’assunzione di due nuovi Istruttori di Vigilanza, con contratto a tempo indeterminato. Il bando è rivolto a candidati tra i 18 e i 39 anni e le domande dovranno essere presentate entro il 7 settembre.

Il concorso permetterà inoltre di formare una graduatoria dalla quale potrebbero arrivare ulteriori assunzioni nel 2027, anche alla luce dei pensionamenti previsti nei prossimi mesi tra il personale della Polizia Locale.

“È un’iniziativa concreta sul fronte della sicurezza”, commenta il sindaco Filippo Giorgetti, spiegando che l’obiettivo è rinnovare e rafforzare le risorse umane a disposizione del Comando, con la prospettiva di ulteriori implementazioni della pianta organica.