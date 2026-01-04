Blitz statunitense a Caracas: catturato Maduro in uno scenario senza precedenti

Almeno 40 morti fra militari e civili

Un assalto 'senza precedenti' al Venezuela ordinato dal presidente Trump per catturare il presidente Maduro e la moglie, sorpresi nel sonno, incriminarli e processarli negli Stati Uniti per narcotraffico e terrorismo. 'Siamo pronti a un nuovo attacco', annuncia il tycoon promettendo che gli Usa 'gestiranno il paese fino alla transizione'.

'È arrivata l'ora della libertà', dice la premio Nobel per la pace e leader dell'opposizione Maria Corina Machado, pronta a governare, ma per Trump 'non ha il sostegno necessario', mentre la Corte Suprema del Venezuela ha ordinato alla vicepresidente Delcy Rodriguez di assumere ad interim la presidenza.

Nel blitz ci sarebbero stati, secondo il Nyt, almeno 40 morti fra militari e civili. Maduro e sua moglie sono arrivati a New York e trasferiti al Metropolitan Detention Center (Mdc), un carcere federale di Brooklyn noto per aver ospitato 'detenuti celebri' come Joaquin "El Chapo" Guzman, Luigi Mangione, Ghislaine Maxwell e P. Diddy.