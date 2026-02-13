Bloccati due uomini dopo un tentativo di furto in un ristorante a Riccione

I militari intercettano un’auto con due uomini e sequestrano arnesi da scasso

Nelle prime ore di venerdì mattina, i Carabinieri di Riccione hanno arrestato due uomini ritenuti responsabili di un tentato furto aggravato ai danni di un ristorante.

Intorno alle 5:00, la Centrale Operativa ha ricevuto l’allarme dall’esercizio in viale Veneto e ha immediatamente inviato una pattuglia della Sezione Radiomobile sul posto.

Sul luogo, i militari hanno constatato che ignoti, dopo aver forzato una porta laterale, erano entrati nel locale e avevano tentato invano di aprire la cassa. Dopo aver rovistato all’interno, i malviventi si erano allontanati a bordo di un’auto, come confermato dalle telecamere di videosorveglianza.

Le ricerche hanno permesso a una pattuglia di intercettare il veicolo non lontano dal luogo del tentato furto. A bordo c’erano un 34enne e un 45enne, entrambi residenti in provincia di Rimini e con precedenti penali.

I Carabinieri hanno quindi effettuato una perquisizione sul posto, rinvenendo sul sedile posteriore dell’auto diversi arnesi da scasso, che sono stati sequestrati.

I due uomini sono stati arrestati per tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli