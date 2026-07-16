Boar Skating Villa Verucchio, due medaglie ai Campionati Italiani di Roma

Vanucci conquista il bronzo tra i Seniores, Bartolucci sale sul secondo gradino del podio negli Slide Juniores

Arrivano due medaglie per la Boar Skating ASD di Villa Verucchio ai Campionati Italiani in corso a Roma. La società romagnola festeggia due risultati di prestigio, frutto del lavoro svolto durante tutta la stagione sportiva: un bronzo e un argento che raccontano due percorsi di crescita, impegno e passione.

A conquistare il primo podio è stato Nicolas Vanucci, atleta e allenatore della squadra, protagonista nella categoria Seniores Maschile, una delle più competitive della manifestazione. Vanucci ha chiuso la sua prova con una splendida medaglia di bronzo, al termine di una gara solida e di carattere, impreziosita da un ottimo riscontro cronometrico personale nonostante le condizioni della pista allestita davanti alla stazione Termini non fossero ottimali.

Un risultato costruito attraverso continuità, preparazione e grande attenzione alla componente atletica. Il lavoro svolto anche nell’ambito della sua attività di personal trainer presso “NM Élite Studio” ha permesso a Vanucci di approfondire ulteriormente gli aspetti fisici della disciplina, con benefici sia nel percorso individuale sia nel ruolo di guida all’interno della squadra.

La seconda medaglia porta la firma di Francesco Bartolucci, che nella categoria Slide Juniores ha conquistato un brillante secondo posto. Un argento che premia un percorso di crescita costante, costruito con allenamenti, determinazione e la volontà di migliorarsi gara dopo gara.

Per Bartolucci il risultato rappresenta un ulteriore passo avanti in una stagione importante. Proprio nel periodo in cui ha compiuto 16 anni, l’atleta ha inoltre iniziato un percorso formativo riconosciuto dal CONI per diventare allenatore, dimostrando la volontà di crescere non solo come sportivo, ma anche di mettere in futuro la propria esperienza a disposizione delle nuove generazioni.

“Queste due medaglie ci rendono felici e orgogliosi, ma soprattutto ci ricordano quanto siano importanti la costanza, il lavoro quotidiano e la passione – sottolinea il direttivo della società -. Ringraziamo gli atleti, i tecnici, i nostri preziosi sponsor, che ci sostengono da tanti anni e credono nei valori dello sport e del fair play, e le famiglie che accompagnano ogni giorno questo percorso”.

Oltre ai due podi, arrivano segnali positivi anche dalle altre gare. Nella specialità Speed Slalom gli atleti della Boar Skating hanno offerto prestazioni incoraggianti pur senza riuscire a raggiungere il podio. Particolare apprezzamento per Nicol Falcinelli, rientrata dopo un importante infortunio: l’atleta ha affrontato la competizione con grande determinazione e spirito agonistico, mostrando una significativa crescita e una buona prova sul campo gara.