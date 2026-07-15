Meteo, allerta arancione: temporali intensi in arrivo anche a Rimini

La Protezione civile regionale prevede fenomeni accompagnati da forti raffiche di vento dalla serata. Prima del peggioramento temperature fino a 38 gradi

La Protezione civile regionale dell’Emilia Romagna ha emesso un’allerta meteo “arancione” per temporali e “gialla” per vento, per l’area che ricomprende anche la zona denominata “B2” che include il Comune di Rimini.

Nella giornata di oggi - mercoledì 15 luglio - è previsto un aumento delle temperature, con valori massimi sulle zone di pianura e sulla fascia pedecollinare del settore centro-orientale della regione prossimi o superiori a 38 °C. Dal tardo pomeriggio, in particolare sulle zone di pianura, sono previste condizioni favorevoli alla formazione di temporali particolarmente intensi caratterizzati da raffiche molto forti di vento, in sviluppo sul settore occidentale e in successivo transito verso est, fino alla costa nel corso della serata, con possibili effetti e danni associati. Le precipitazioni potranno generare occasionali fenomeni franosi e di ruscellamento. Saranno inoltre possibili innalzamenti dei livelli idrometrici nei reticoli minori e allagamenti in ambito urbano.

Per la giornata di giovedì 16 luglio non si prevedono fenomeni significativi ai fini dell'allertamento. Non si esclude tuttavia la possibilità di temporali sparsi e di breve durata, localmente anche di forte intensità, più probabili sulle zone di pianura settentrionale nelle prime ore della giornata, con possibili effetti e danni associati.

Si consiglia di consultare il portale della Regione Emilia Romagna dove si trova l’allerta meteo regionale completa e dove sono indicati i consigli utili su come comportarsi in caso di temporale e di criticità dello stato del mare: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it