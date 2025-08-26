Bob Sinclar premiato a Misano Adriatico per la sua carriera musicale

Il DJ francese riceve un omaggio dal Comune in occasione della sua esibizione alla Villa delle Rose

Da oltre dieci anni si esibisce nei due locali simbolo del territorio di Misano Adriatico. Venerdì sera il sindaco Fabrizio Piccioni e l’Assessore al Turismo Marco Dominici hanno incontrato il Dj e produttore francese Bob Sinclar, icona della musica dance a livello mondiale, per consegnargli, in occasione della sua esibizione alla Villa delle Rose, un omaggio a riconoscimento della sua straordinaria carriera musicale.

“Bob Sinclar ha contribuito in maniera significativa alla crescita e alla diffusione della musica elettronica a livello internazionale – le parole del Sindaco Fabrizio Piccioni -. A Misano Adriatico si esibisce con continuità, da oltre 10 anni, presso la Villa delle Rose e il Peter Pan, locali simbolo del nostro territorio. La sua musica e la sua presenza rappresentano un elemento di attrazione per il turismo, favorendo l’afflusso di migliaia di persone da tutta Italia e dall’estero, con effetti positivi sull’intero indotto economico locale. Nel tempo ha instaurato con Misano Adriatico un legame speciale, contribuendo in modo significativo alla visibilità e al prestigio culturale e artistico del territorio. Il Comune di Misano Adriatico è grato a Bob Sinclar e gli ha voluto consegnare un riconoscimento ufficiale, quale omaggio al suo talento, al suo impegno e all’ispirazione che continua a offrire a milioni di persone in tutto il mondo”.