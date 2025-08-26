Altarimini

Bob Sinclar premiato a Misano Adriatico per la sua carriera musicale

Il DJ francese riceve un omaggio dal Comune in occasione della sua esibizione alla Villa delle Rose

26 agosto 2025 11:53
Attualità
Da oltre dieci anni si esibisce nei due locali simbolo del territorio di Misano Adriatico. Venerdì sera il sindaco Fabrizio Piccioni e l’Assessore al Turismo Marco Dominici hanno incontrato il Dj e produttore francese Bob Sinclar, icona della musica dance a livello mondiale, per consegnargli, in occasione della sua esibizione alla Villa delle Rose, un omaggio a riconoscimento della sua straordinaria carriera musicale.

 

“Bob Sinclar ha contribuito in maniera significativa alla crescita e alla diffusione della musica elettronica a livello internazionale – le parole del Sindaco Fabrizio Piccioni -. A Misano Adriatico si esibisce con continuità, da oltre 10 anni, presso la Villa delle Rose e il Peter Pan, locali simbolo del nostro territorio. La sua musica e la sua presenza rappresentano un elemento di attrazione per il turismo, favorendo l’afflusso di migliaia di persone da tutta Italia e dall’estero, con effetti positivi sull’intero indotto economico locale. Nel tempo ha instaurato con Misano Adriatico un legame speciale, contribuendo in modo significativo alla visibilità e al prestigio culturale e artistico del territorio. Il Comune di Misano Adriatico è grato a Bob Sinclar e gli ha voluto consegnare un riconoscimento ufficiale, quale omaggio al suo talento, al suo impegno e all’ispirazione che continua a offrire a milioni di persone in tutto il mondo”.

