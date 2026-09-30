Bodyroom, il fitness su misura per chi ha poco tempo: "Così cambiamo lo stile di vita"

Il progetto del dottor Valerio Siracusa punta su allenamento e nutrizione personalizzati. In due anni seguiti circa 150 clienti

Avere poco tempo non significa necessariamente rinunciare all'attività fisica. È da questa esigenza che nasce la proposta di Bodyroom, realtà di Rimini guidata dal dottor Valerio Siracusa, che ha costruito il proprio metodo attorno a percorsi individuali pensati soprattutto per chi conduce una vita professionale particolarmente intensa.

"Ho iniziato in questo settore da quando avevo 15 anni, sempre praticato e poi attraverso percorsi di studio per renderlo un lavoro", racconta Siracusa. Dopo diversi anni trascorsi come consulente e personal trainer in strutture e centri della Riviera Romagnola, il professionista ha scelto di sviluppare una propria formula, con l'idea di mettere al centro il rapporto diretto con il cliente. Il pubblico a cui si rivolge Bodyroom è composto soprattutto da professionisti con ritmi di lavoro elevati e grandi responsabilità. "Chef, medici, infermieri, magistrati, forze dell'ordine e imprenditori che prima non riuscivano a trovare continuità nei centri tradizionali", spiega il titolare. Il team è formato da cinque persone e, nei primi due anni di attività, ha seguito circa 150 clienti.

Alla base del progetto c'è anche una critica al modello del fitness di massa, maturata proprio attraverso l'esperienza professionale di Siracusa. Tra gli aspetti che il titolare considera più problematici ci sono le promesse di risultati rapidi senza basi scientifiche, le schede di allenamento e i piani alimentari standardizzati e un'offerta orientata soprattutto ai grandi numeri, con il rischio di ridurre l'assistenza individuale. Da qui la scelta di un percorso costruito sulle caratteristiche della singola persona. Il primo passaggio è l'analisi dello stato di partenza attraverso strumenti come la bioimpedenziometria e il Mirror Check, utilizzati per raccogliere informazioni sulla composizione corporea. Il cliente viene coinvolto nella lettura dei dati e nella definizione della strategia da seguire.

L'allenamento viene poi organizzato attraverso sessioni individuali o in piccoli gruppi, in un ambiente riservato. A questo si affianca una parte dedicata all'alimentazione, con piani pensati per adattarsi alle esigenze e agli orari di chi ha una vita lavorativa complessa. "L'obiettivo di Bodyroom è applicare la scienza della nutrizione e dell'allenamento con la massima precisione. Qui si intraprende un percorso guidato che cambia radicalmente lo stile di vita", sottolinea Siracusa. La particolarità del modello, secondo il titolare, sta proprio nell'unire nello stesso percorso allenamento e nutrizione, evitando di considerarli come due aspetti separati. Un'impostazione che, secondo Siracusa, sta incontrando una risposta positiva. Tanto che all'orizzonte potrebbe esserci un ulteriore sviluppo dell'attività. "Visto anche come stanno andando le cose, stiamo seriamente pensando di espandere l'attività, con altre aperture sul territorio".