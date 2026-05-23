Bolkestein e concessioni balneari, confronto a Rimini: “Le gare si fanno, ma servono regole chiare”

A Palazzo Buonadrata istituzioni, giuristi e operatori del settore a confronto sulle future gare per le concessioni demaniali e sulla trasformazione del comparto turistico-balneare

Istituzioni, professionisti e rappresentanti del settore si sono riuniti ieri, venerdì 22 maggio, al Palazzo Buonadrata di Rimini per approfondire il nuovo quadro normativo legato alla Direttiva Bolkestein e ai futuri bandi balneari. Ha ottenuto una grande partecipazione tra gli stakeholder il convegno promosso dallo studio legale internazionale GA-Alliance “L’impresa balneare: oltre le proroghe, verso il valore. Strategie legali e finanziarie per governare il cambiamento”.

Sono intervenuti (in presenza e in collegamento online): Valentina Ridolfi, Assessora al Demanio del Comune di Rimini; Daniela Angelini, Sindaca del Comune di Riccione; Avv. Antonio Capacchione, Presidente del Sindacato Italiano Balneari; Mauro Vanni, Presidente Cooperativa Bagnini Rimini Sud e Presidente Sindacato Balneari Confartigianato Emilia-Romagna; Michele Corradino, Magistrato, Presidente di Sezione Consiglio di Stato e Consigliere giuridico del Ministro della Difesa; gli Avv.ti di GA-Alliance Francesco Sciaudone-Managing Partner, Alessandro Barbieri, Andrea Martina, Sergio M. Sambri; Luca Giannini.

L’appuntamento si è dimostrato una preziosa occasione per analizzare l’evoluzione del quadro normativo che disciplina le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, in un momento di cruciale trasformazione per il settore balneare. Al centro del dibattito, la complessa sfida dell’armonizzazione tra l’ordinamento interno e i principi della Direttiva Bolkestein, con un focus sui contenuti delle future e imminenti procedure selettive.

Valentina Ridolfi, Assessora al Demanio del Comune di Rimini: "Le gare si fanno, punto. Ma il fatto che le gare si facciano non significa che il Comune di Rimini sia contro gli operatori o viceversa. Anche se siamo seduti necessariamente da due parti diverse del tavolo, dobbiamo continuare a lavorare insieme. Il 10 giugno uscirà il bando sulle 27 concessioni demaniali marittime relative alle aree del litorale nord. Sarà un bando semplificato, ma suggerisco di leggerlo con molta attenzione. Non conterrà tutti gli elementi che saranno poi sviluppati nei bandi successivi, ma sarà comunque un bando redatto ai sensi della 118 del 2022 e quindi vi si trovano diversi criteri che poi verranno articolati nei bandi più consistenti che partiranno dopo l’estate. Consiglio di studiarlo con attenzione, per prepararsi per le prossime partite, utilizzandolo come una palestra."

Daniela Angelini, Sindaca del Comune di Riccione: “Anche noi partiremo con alcuni bandi prima dell’estate relativi alla zona sud di Riccione, dove c’è una situazione molto più semplice nella loro gestione. Per quanto riguarda invece il resto, partiremo subito dopo l’estate, perché dobbiamo rispondere alle tempistiche dettate dalla normativa. Come amministrazione, intendiamo difendere l’identità dei nostri territori, la nostra identità di spiaggia che ci differenzia dalle altre destinazioni turistiche. Nel rispetto della direttiva Bolkestein, la concorrenza dovrà essere più corretta e rispettosa possibile, però non dovranno venire meno i servizi e tutto ciò che ha fatto la storia delle nostre località. Sarà anche un’occasione per riqualificare i nostri arenili, per adeguare la nostra offerta a una domanda sempre più esigente, in continua evoluzione.”

Francesco Sciaudone, Managing Partner GA-Alliance: “Il momento storico e la complessità normativa del settore balneare non vanno vissute come una minaccia, ma come una opportunità da cogliere per crescere, capitalizzando un know-how unico e radicato nel DNA del territorio. In questo scenario, GA-Alliance, studio legale e fiscale forte di una consolidata presenza in Italia con 11 sedi - tra cui Rimini - e un network in 80 paesi nel mondo, mette a disposizione la sua competenza multidisciplinare per accompagnare le imprese in questo passaggio epocale.”