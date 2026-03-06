Bollette, a Rimini nel 2025 spesa media di 737 euro per la luce

L’analisi di Facile.it sui consumi in Emilia-Romagna: famiglie tra le meno care per l’elettricità, ma il gas resta la voce più pesante delle spese energetiche

Il nuovo decreto energia dovrebbe alleggerire le bollette 2026, ma quanto hanno pagato lo scorso anno le famiglie emiliane-romagnole per luce e gas? Secondo l’analisi* di Facile.it, in Emilia-Romagna, la spesa media 2025 per i clienti domestici con fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata è stata pari a 2.270 euro, valore solo di poco inferiore al 2024, ma ben più alto rispetto, ad esempio, al 2018, quando le bollette pesavano poco meno di 1.300 euro.

Nello specifico, nel 2025, a pesare maggiormente sulle tasche degli emiliano-romagnoli è stata la bolletta del gas che, in media, è arrivata a 1.525 euro, mentre per quella elettrica i residenti in Emilia-Romagna hanno dovuto mettere a budget 745 euro.

«Lo scenario che si sta delineando in questi giorni in seguito allo scoppio del conflitto in Iran non potrà che tradursi in un incremento del prezzo delle materie prime. Per questo motivo, il consiglio è di non abbassare la guardia perché i prezzi sono volatili e, in caso di aumenti improvvisi, chi ha una tariffa variabile potrebbe veder salire le bollette in modo repentino», commentano gli esperti di Facile.it. «Confrontare periodicamente la propria offerta con quelle presenti sul mercato per verificare che sia ancora vantaggiosa e, in caso contrario, cercare un nuovo fornitore è il modo migliore per difendersi dai rincari.».

L’andamento provinciale della bolletta elettrica

L’analisi – realizzata tenendo in considerazione i consumi dichiarati da oltre 103.000 utenze in Emilia-Romagna – ha permesso di fotografare le differenze a livello territoriale; e allora, in quali province della regione si è speso di più e in quali di meno?

Guardando all’elettricità emerge che la provincia con le bollette più pesanti è stata Ferrara; qui, in media, a fronte di un consumo annuo dichiarato pari a 2.614 kWh, la spesa 2025 è arrivata a 793 euro. Al secondo posto della classifica regionale troviamo la provincia di Modena (783 euro, 2.571 kWh), seguita dalle famiglie di Reggio Emilia (763 euro, a fronte di consumi pari a 2.489 kWh).

Guardando alle province dove le bollette della luce sono state più leggere, grazie a consumi più ridotti, al primo posto si trova Bologna, con una spesa media che si è fermata ad “appena” 696 euro (a fronte di consumi annui pari a 2.215 KWh), seguita, a pari merito, da Rimini e Forlì-Cesena (737 euro per 2.384 KWh annui).

L’andamento provinciale della bolletta del gas

Analizzando le bollette del gas 2025, la classifica cambia. Parma risulta essere la provincia dell’Emilia-Romagna con le bollette più salate; qui le famiglie hanno speso, mediamente, 1.726 euro (a fronte di un consumo medio di 1.374 Smc). Al secondo posto si posiziona la provincia di Ferrara (1.655 euro, 1.314 Smc), seguita da quella di Ravenna, area dove le famiglie hanno speso, sempre in media, 1.649 euro (1.309 Smc).

Le province emiliano-romagnole in cui, di contro, le bollette del gas sono state più leggere sono Bologna (al primo posto anche in questa classifica con 1.330 euro per 1.039 Smc), Piacenza (1.442 euro per 1.134 Smc) e Forlì-Cesena (1.477 euro per 1.164 Smc).

Ecco quanto si è speso in media lo scorso anno in Emilia-Romagna per luce e gas: