Bollette di casa: 2mila euro di risparmio con sistemi ibridi e pompe di calore

Bollette in picchiata con l'elettrificazione: come tagliare i costi energetici tra risparmi Ue e incentivi in Italia

L’elettrificazione è il “più potente strumento per proteggere gli europei dagli shock energetici legati ai combustibili fossili”, secondo una nuova analisi che coinvolge direttamente l’Italia. La sicurezza e l’aumento del costo della vita, infatti, rappresentano oggi sfide importanti per le famiglie e le aziende italiane. I recenti picchi dei prezzi dei combustibili fossili, causati dalla guerra in Iran, rivelano ancora una volta dove risiedono le reali vulnerabilità, i problemi di competitività e quelli di accessibilità economica del Belpaese.

L’analisi che arriva dalla Danimarca: risparmi per duemila euro all’anno

Passare a sistemi di riscaldamento e trasporti green può ridurre le bollette energetiche delle famiglie dell’Ue di migliaia di euro l’anno, anche senza considerare gli shock sui combustibili fossili, secondo un nuovo rapporto. L’analisi del think tank ambientalista danese Concito mostra che il solo investimento in pompe di calore e sistemi ibridi può garantire risparmi pari a quasi due anni di riscaldamento gratuito per una famiglia media dell’Ue. Secondo gli esperti, questi risparmi potrebbero essere ancora maggiori se i governi nazionali adeguassero la tassazione sull’energia e se l’elettricità fosse utilizzata soprattutto nelle ore non di punta.

Le strade da seguire in Emilia-Romagna e Marche

Tra le proposte cui si può accedere in queste settimane per tagliare le bollette, c’è quella elaborata da Ubisol. L’azienda - con sedi a Rimini, Ravenna e Codigoro (FE) e oltre ottomila progetti portati a termine - ha in corso un’offerta interessante che facilita l’accesso alle nuove tecnologie sfruttando gli incentivi statali: sistema Ibrido + eco hot water, quindi una combinazione studiata proprio per abbattere la bolletta del gas, un passo verso quel processo di elettrificazione di cui parlano gli esperti europei.

La proposta Ubisol è così strutturata: Sistema Ibrido Daikin per il riscaldamento (con il contributo del 65% del Conto Termico 3.0) + Eco Hot Water Emmeti per acqua calda sanitaria (con la detrazione fiscale del 50% in dieci anni) + un ulteriore sconto Ubisol per i residenti in Emilia-Romagna e Marche. Il tutto a 5.850 euro anziché 14.500.

“Bisogna considerare che i sistemi ibridi - spiegano i tecnici Ubisol, - rappresentano una delle soluzioni più innovative ed efficienti per il riscaldamento e la climatizzazione delle abitazioni e degli immobili in genere”. C’è un dato fondamentale da tener presente, oltre all’offerta Ubisol sul prezzo di progettazione e installazione: questi sistemi ibridi integrati (caldaia a condensazione + pompa di calore) vengono premiati con generosi incentivi statali, a partire dal nuovo Conto Termico, pienamente riattivato dal 13 aprile scorso. Infine, è sempre possibile integrare i progetti facendo affidamento sulle detrazioni del 50%.

Bollette tagliate in media di 2.200 euro

Tornando al lavoro dei ricercatori, sono stati analizzati cinque Paesi dell’Ue ed è stato certificato che il risparmio in bolletta varia in modo significativo anche in base ai consumi domestici. Ovunque, però, il risparmio è risultato “considerevole”, con una media europea di 2.200 euro l’anno. L’analisi, come detto, arriva dai ricercatori di Concito, il principale think tank verde della Danimarca, specializzato nell’analisi e nella transizione verso la neutralità climatica. Le loro pubblicazioni coprono i sistemi alimentari, l’agricoltura e le energie rinnovabili.

Quanto puoi risparmiare con una pompa di calore?

Una piccola ma significativa premessa: l’analisi si basa su dati Eurostat precedenti alla guerra in Iran: con la situazione post crisi, i risparmi diventano ancora più alti. La chiusura dello stretto di Hormuz, infatti, ha fatto schizzare alle stelle i prezzi di petrolio e gas.

In ogni caso, il rapporto danese rileva che le famiglie tedesche potrebbero risparmiare almeno 1.950 euro all’anno passando a una pompa di calore e a un EV. È più o meno l’equivalente di un anno di riscaldamento domestico gratuito. In Spagna, il risparmio annuo salirebbe a 2.000 euro, pari a 22 mesi di elettricità gratuita. Tra i cinque Paesi considerati, la Francia è quella che ne beneficia di più: le famiglie potrebbero risparmiare fino a 3.070 euro all’anno effettuando il passaggio.

In Polonia e in Italia il risparmio annuo sarebbe rispettivamente di 1.870 e 1.780 euro.

“Di conseguenza, le stime possono essere considerate relativamente prudenti”, si legge nel rapporto. “I recenti rincari dei combustibili fossili rafforzano soltanto la convenienza economica dell’elettrificazione e l’imperativo politico di proteggere i consumatori dagli shock sui prezzi”.

La guerra in Iran ha alimentato il boom delle rinnovabili

Il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran ha generato il boom delle energie rinnovabili in tutta Europa, rafforzando la produzione interna di energia pulita. Nel Regno Unito, le vendite di pompe di calore sono aumentate di oltre il 50 per cento nelle prime tre settimane di marzo rispetto allo stesso periodo del mese precedente, secondo la società energetica Octopus Energy. Il balzo coincide con la chiusura di fatto dello stretto di Hormuz, una delle rotte marittime più importanti al mondo per i combustibili fossili, che di solito convoglia circa un quinto delle forniture globali di petrolio. Le vendite di pompe di calore residenziali sono balzate in media del 25 per cento nel primo trimestre del 2026 in Francia, Germania, Italia e Polonia, rispetto allo stesso periodo del 2025. In Germania le pompe di calore hanno superato le tradizionali caldaie a gas. “Gli attuali picchi dei prezzi dei combustibili fossili non sono un incidente: sono la conseguenza prevedibile della persistente dipendenza dell’Europa da petrolio e gas, di cui circa il 90 per cento è importato”, afferma Jens Mattias Clausen di Concito. “Questa analisi dimostra che gli strumenti per proteggere le famiglie europee esistono già. Ora serve la volontà politica per rimuovere gli ostacoli che ancora si frappongono”.

Per conoscere gli incentivi italiani per installare fotovoltaico, pompe di calore, sistemi ibridi, batterie e colonnine di ricarica, basta contattare i consulenti Ubisol - con sedi a Rimini, Ravenna e Codigoro (FE) - che potranno aggiornarvi anche sulle offerte in corso da parte dell’azienda. (Pubbliredazionale).