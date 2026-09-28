Bollette sempre più salate, a Rimini si va verso un autunno di aumenti con il +37,3%

Tra settembre e dicembre la spesa stimata per luce e gas è di 1.125 euro. La previsione arriva da un'analisi di Facile.it

L'autunno potrebbe portare una nuova stangata sulle bollette delle famiglie riminesi. Secondo le stime di Facile.it, tra settembre e dicembre 2026 la spesa per luce e gas in provincia di Rimini potrebbe arrivare a 1.125 euro, con un aumento del 37,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si tratta di una proiezione e non di un aumento già definito, ma l'analisi prende in considerazione i consumi dichiarati dagli utenti del sito nel 2025 e li confronta con le tariffe indicizzate del mercato libero attese per gli ultimi quattro mesi del 2026, sulla base dei forward EEX aggiornati al 24 agosto. Nel calcolo sono comprese tutte le componenti della bolletta, dalla materia energia al trasporto, dagli oneri alle imposte e all'Iva.

A spingere verso l'alto le previsioni sono soprattutto le quotazioni all'ingrosso. Per i prossimi quattro mesi, secondo i dati analizzati, il PUN, cioè il prezzo di riferimento all'ingrosso dell'elettricità, è atteso in crescita del 65% rispetto allo scorso anno. Ancora più marcata la previsione sul PSV, l'indice di riferimento per il costo del gas, indicato in aumento del 113% sul 2025. Per una famiglia della provincia di Rimini, dunque, la stima porta il conto complessivo di luce e gas a 1.125 euro nei quattro mesi considerati. L'aumento previsto è del 37,3% su base annua.

Facile.it invita intanto i consumatori a verificare le condizioni della propria fornitura in vista dell'autunno e dell'inverno. "Questo è il momento giusto per valutare la propria offerta in vista dell’autunno e dell’inverno e confrontarla con le altre presenti sul mercato", spiegano gli esperti, indicando tra le possibili alternative anche il passaggio a una tariffa fissa per proteggersi da eventuali ulteriori aumenti.