Bolognese un 15enne ha perso una mano per un petardo

A Pieve di Cento, i carabinieri indagano sulla dinamica

Gravi ferite per un ragazzo di 15 anni che ha perso una mano in seguito all'esplosione di un petardo, a Pieve di Cento, in provincia di Bologna. E' successo in tarda mattinata. Il giovane avrebbe tentato di accendere il petardo quando questo è deflagrato improvvisamente. E' stato portato dal 118 all'ospedale Maggiore. Sulla dinamica stanno facendo accertamenti i carabinieri.