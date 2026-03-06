Da Novafeltria a San Marino, segnalati casi di truffa: dal finto corriere Amazon alla madre ricoverata

L'Arma dei Carabinieri invita a chiamare immediatamente il 112 per permettere l'identificazione del responsabile

di Riccardo Giannini

Le truffe, che siano online o siano compiute "fisicamente", sono probabilmente la forma di reato attualmente più diffusa in Italia. Obiettivi principali sono anziani e persone fragili, ma anche i commercianti "finiscono" nel mirino di truffatori che modificano il loro proprio modus operandi a seconda dell'obiettivo, spesso costruendo truffe particolarmente ingegnose. Nelle ultime 72 ore si sono verificati alcuni casi, tra San Marino, al confine con la Provincia di Rimini, e Novafeltria. Il primo caso segnalato, avvenuto martedì scorso (3 marzo) a Gualdicciolo, riguarda un'attività del posto, "visitata" da un giovane italiano, che si è spacciato per corriere di Amazon rimasto in panne, senza benzina. Un tipo di truffa che era stata segnalata a Villa Verucchio, sui social, a fine gennaio, e ben congegnata, perché il truffatore mostra foto del furgone e di documenti di identità, che ovviamente sono falsi (ma il truffato non può verificarlo agevolmente). La truffa, nel caso di Gualdicciolo, è andata a segno, anche se il bottino non è stato particolarmente consistente (20 euro). Nella giornata di giovedì (5 marzo) almeno un paio di tentate truffe si sono verificate a Novafeltria, dove esercenti sono stati avvicinati da un giovane italiano, forse lo stesso di Gualdicciolo, che però ha addotto una scusa diversa. Ha chiesto dei soldi per le cure mediche della madre, mostrando dal proprio smartphone il video di una signora ricoverata in terapia intensiva, probabilmente un falso realizzato a regola d'arte con l'intelligenza artificiale. Il truffatore, per convincere l'esercente, ha riferito di essere il marito di un'abituale cliente, ma i suoi tentativi non sono andati a segno. Ad ogni modo il consiglio è quello di chiamare sempre i Carabinieri, anche in caso di truffa non consumata (e quindi di reato non perseguibile): perché la persona che entra in azione, viene comunque identificata e può essere facilmente attenzionata dalle forze dell'ordine. Oppure, in genere, l'identificazione spinge il truffatore a cercare altre zone in cui colpire.