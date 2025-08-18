Bolzano, batteri nei dispenser per lavare i biberon: morti due neonati prematuri

Indagini in corso sulla contaminazione: possibili origini esterne o legate al prodotto utilizzato

Proseguono le indagini sull’origine del batterio che ha provocato la morte di due neonati prematuri all’ospedale di Bolzano. Gli accertamenti hanno evidenziato la presenza di contaminazioni nel beccuccio e nei dispenser del sapone impiegato per lavare tettarelle e biberon.

Secondo gli esperti, il batterio responsabile delle infezioni potrebbe essere stato introdotto dall’esterno, oppure trasmesso da una persona già contaminata. Non si esclude nemmeno che la contaminazione fosse presente direttamente nella confezione del detersivo prima dell’apertura, o che si sia sviluppata successivamente a causa di un utilizzo improprio del prodotto.

Le autorità sanitarie stanno proseguendo con i controlli per ricostruire la catena dei contagi e accertare le responsabilità, con l’obiettivo di evitare nuovi casi e garantire la massima sicurezza nei reparti ospedalieri.