Bonaccini, indignato dal presidente Comunità ebraica di Milano

'Pd pieno di antisemiti'. Il dem: "Parole vergognose"

"Le parole del presidente della Comunità Ebraica di Milano sono semplicemente vergognose e le respingo indignato". Lo dice l'europarlamentare del Pd Stefano Bonaccini, commentando un passaggio di un'intervista pubblicata ieri, 15 agosto, su La Stampa, al presidente della comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi: "Per fortuna - ha detto Meghnagi - c'è il presidente del Consiglio Meloni e il resto della destra che ci difende. Altrimenti torneremmo al '38. Se al governo ci fossero Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni a noi ebrei sparerebbero in strada. Il Pd è pieno di antisemiti".

"Segnalo a Meghnagi - continua Bonaccini sui social - che sono presidente nazionale del Partito Democratico. E da presidente dell'Emilia-Romagna (di cui Schlein è stata vicepresidente) ho fatto approvare la legge regionale sulla memoria del '900, che in particolare sostiene e promuove progetti di memoria sulla Shoah, sulle leggi razziali e sulla lotta di Liberazione dalla follia nazifascista. Così come abbiamo contribuito ad aprire il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, a Ferrara. Così come insieme a tantissimi amministratori del Pd e del centrosinistra abbiamo promosso e sostenuto i cosiddetti 'viaggi della memoria' che ancora oggi, ogni anno, consentono a migliaia e migliaia di studenti di conoscere e vedere coi propri occhi cosa siano stati Auschwitz, Mathausen o Dackau".