Bonus elettrodomestici, contributi fino a 100 euro: pubblicato in Gazzetta, ora i decreti per l’attivazione

Previsti rimborsi pari al 30% del costo sostenuto: fino a 100 euro (200 per Isee sotto i 25mila). In arrivo i decreti direttoriali con le modalità operative

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che introduce il bonus elettrodomestici, un contributo destinato ai cittadini che acquistano nuovi apparecchi. L’incentivo prevede un rimborso pari al 30% del costo sostenuto, fino a un massimo di 100 euro. La soglia raddoppia, arrivando a 200 euro, per i nuclei familiari con un Isee inferiore a 25mila euro.

L’operatività del bonus non è però immediata. Saranno infatti uno o più decreti direttoriali della Direzione generale competente del Mimit a definire i dettagli: dalle tempistiche di attivazione dell’iniziativa alla sua durata, fino al funzionamento della piattaforma informatica necessaria per l’invio delle domande. Gli stessi provvedimenti stabiliranno anche le modalità di trattamento dei dati personali e i criteri di verifica e controllo da parte dei soggetti gestori.

L’accesso al contributo avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, tramite la formula del click day. Le risorse disponibili, stanziate con l’ultima legge di bilancio, ammontano a 50 milioni di euro.