Bonus elettrodomestici: partenza a singhiozzo, fondi vicini all'esaurimento

Click day alle 7 di stamani: l’alta domanda manda in tilt la IO e il portale dedicato

È partito questa mattina alle 7:00 il bonus elettrodomestici, ma l’avvio è stato subito segnato da rallentamenti e blocchi sia sulla app IO sia sul sito BonusElettrodomestici.it. L’afflusso massiccio di utenti ha causato momenti di stop and go, con reindirizzamenti continui e difficoltà a completare l’invio delle domande.

Il bonus mette a disposizione 48,1 milioni di euro, da assegnare in ordine cronologico fino a esaurimento fondi. Proprio il volume eccezionale di richieste lascia prevedere che le risorse possano terminare già nel corso della giornata.

Il contributo, erogato tramite voucher, è destinato all’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza in sostituzione di modelli obsoleti. Per accedere è necessario autenticarsi con Spid o Cie e presentare la domanda attraverso una delle due piattaforme, che restano sotto monitoraggio per gestire il picco di traffico.