Bonus per le scuole paritarie fino a 1.500 euro, emendamento riformulato sul condono edilizio

Via libera al contributo per le famiglie con Isee fino a 30 mila euro. Resta aperta la possibilità di riattivare il condono del 2003, mentre continuano le tensioni sulle pensioni

Via libera al bonus destinato agli studenti delle scuole paritarie, mentre non si attenuano le polemiche sul fronte previdenziale. Il contributo, che può arrivare fino a 1.500 euro, è rivolto alle famiglie con un Isee non superiore ai 30 mila euro e riguarda gli studenti delle scuole medie e del primo biennio delle scuole superiori.

La misura è stata approvata nell’ambito di un emendamento che, nel frattempo, è stato riformulato anche sul capitolo edilizio. Resta infatti in piedi l’ipotesi di una possibile riapertura del condono del 2003. Il nuovo testo prevede la sanatoria per tutte le tipologie di illeciti edilizi, a condizione che non riguardino immobili di proprietà di persone condannate e che siano comunque esclusi gli interventi per i quali non risultino possibili adeguamenti antisismici.

Sul tema delle pensioni interviene la Cisl, che accoglie positivamente l’ipotesi di cancellare la stretta sul riscatto della laurea. Il sindacato boccia invece lo stralcio del meccanismo del silenzio-assenso per il conferimento del Tfr ai fondi pensione, ritenendolo uno strumento fondamentale per rafforzare la previdenza complementare.