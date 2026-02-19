Non si fermano all'alt, inseguimento nella notte sulla Marecchiese: chiodi a tre punte lanciati in strada

L’Alfa Romeo è stata ritrovata vuota; le identità e le motivazioni dei fuggitivi restano ignote, indagano i Carabinieri

Poco prima delle 4 del mattino lungo la Marecchiese, all'altezza di via Ponte, una pattuglia dei carabinieri di Villa Verucchio ha dato il via ad un inseguimento dopo che un’Alfa Romeo Giulietta non si è fermata all’alt. Durante la fuga, i fuggitivi hanno messo in atto manovre pericolose: hanno lanciato sull’asfalto chiodi a tre punte, danneggiando anche le gomme della pattuglia. Hanno anche utilizzato un estintore per creare una cortina fumogena, rallentando l’intervento e costringendo i militari a fermarsi. Sul posto sono intervenute altre auto dei Carabinieri. I fuggitivi hanno abbandonato il mezzo e sono poi scappati per le campagne. All'interno dell'Alfa Romeo Giulietta c'erano arnesi da scasso e l'estintore, risultato rubato sempre nella notte. Al momento non sono note le identità dei fuggitivi né le motivazioni della fuga, e le indagini sono in corso per identificare i responsabili e chiarire quanto accaduto.