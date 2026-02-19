Rimini e Villa Verucchio in lutto per Paolo Serafini

Si è spento a 78 anni l’imprenditore che ha contribuito allo sviluppo del settore metalmeccanico della Valmarecchia

Rimini e Villa Verucchio in lutto. Si è spento all’età di 78 anni, dopo una lunga malattia, Paolo Serafini, imprenditore riminese che ha dedicato la propria vita al lavoro e alla famiglia, contribuendo nel tempo allo sviluppo del settore metalmeccanico della Valmarecchia.

Negli ultimi mesi aveva scoperto il ritorno di un tumore ai polmoni, che aveva già affrontato e superato in passato. Proveniente da una famiglia di origini modeste, iniziò presto a lavorare, senza però rinunciare alla formazione: conseguì il diploma frequentando le scuole serali mentre era già inserito nel mondo del lavoro.

A metà degli anni '70 fondò la sua prima azienda metalmeccanica. Successivamente, consolidò la propria esperienza imprenditoriale fino alla nascita, negli anni '90, di Officine Meccaniche Serafini, realtà avviata insieme ai figli e oggi punto di riferimento produttivo a Villa Verucchio con 40 dipendenti. L’azienda proseguirà il proprio cammino grazie ai figli, nel segno della continuità familiare e dei valori trasmessi nel tempo.

Collaboratori e dipendenti lo ricordano per la professionalità e per la capacità di creare rapporti fondati sulla fiducia. "È stato il primo a credere in me e a insegnarmi cosa significa lavorare con serietà, senza perdere l’umanità" - racconta uno dei suoi storici collaboratori.

Accanto all’impegno professionale, centrale nella sua vita è sempre stata la famiglia. Insieme alla moglie Bianca ha costruito un legame solido e duraturo; i suoi tre figli e i cinque nipoti sono stati negli anni la sua gioia più grande e il suo orgoglio quotidiano.

Con la sua scomparsa Rimini e la Valmarecchia perdono un uomo ha lasciato un segno nel tessuto imprenditoriale del territorio

I funerali si terranno domani mattina, venerdì 20 febbraio, alle 10,30 nella Chiesa di San Martino dei Mulini a Santarcangelo.