Addio a Christian Jidayi: ex giocatore di Cesena e Bellaria ed ex vice allenatore del San Marino

Il suo corpo senza vita è stato ritrovato in una pineta di Lido Adriano, nel ravennate

È scomparso all'età di 38 anni Christian Jidayi, ex calciatore professionista di origini campane, che ha legato la sua carriera calcistica sostanzialmente a Cesena, la piazza in cui è cresciuto, e che ha vestito nel 2006-2007 la maglia del Bellaria Igea Marina. È stato anche vice allenatore del San Marino nella stagione 2017-18 fino a metà della successiva, con una presenza da primo allenatore il 3 marzo 2019 nella sconfitta esterna per 3-0 con il Crema. Jidayi, oggi agente della polizia provinciale di Ravenna, è stato trovato senza vita nella notte tra martedì e mercoledì (17-18 febbraio) in una pineta di Lido Adriano. Era atteso ieri per il turno, ma non si è recato al lavoro. Così sono scattate le ricerche guidate dai Carabinieri. Il corpo senza vita di Jidayi è stato rinvenuto grazie al tracciamento del telefono cellulare del giovane. Anche il fratello maggiore di Christian, William, è stato calciatore professionista ed è agente, ma di polizia locale.