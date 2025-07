Boom delle consegne in provincia di Rimini: Poste Italiane cresce del 9% nel primo trimestre 2025

Nei primi tre mesi dell’anno consegnati 77 milioni di pacchi in Italia, con Rimini sopra la media nazionale

Cresce ancora il numero dei pacchi consegnati in provincia di Rimini dai portalettere di Poste Italiane.

Il Gruppo, guidato dall’Ad Matteo Del Fante, nei primi tre mesi del 2025 ha consegnato attraverso la sua rete di portalettere e centri di smistamento 77 milioni di pacchi, in aumento dell’8,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Un risultato importante in un mercato competitivo e in continua evoluzione. E la tendenza evidente in tutta Italia ha fatto registrare anche nella provincia romagnola numeri record nel primo trimestre dell’anno con un incremento del + 9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Numeri in crescita che dimostrano sempre più una tendenza al commercio online e di conseguenza Poste Italiane per riuscire a offrire un servizio all’avanguardia ha realizzato nuove assunzioni, in particolar modo stabilizzando, quindi con contratto a tempo indeterminato, personale che aveva precedentemente lavorato a tempo determinato.

Nell’ultimo anno in Emilia-Romagna sono state oltre 400 le stabilizzazioni avvenute, tendenza che continua a manifestarsi anche nei primi cinque mesi del 2025 con già circa 130 nuove assunzioni a tempo indeterminato distribuite in tutta la regione e perlopiù portalettere. Sul territorio di Rimini sono stati sette gli ingressi dell’ultimo anno, utili per far fronte ai volumi crescenti nel settore pacchi consegnati sul territorio e distribuiti tra i tre Centri di Distribuzione del territorio (Rimini, Riccione e Sant’Arcangelo di Romagna).

Capillarità, efficienza della distribuzione e continua trasformazione della rete logistica di Poste Italiane, che in provincia di Rimini può contare su una flotta di 80 mezzi interamente green, sono i fattori che hanno permesso di raggiungere questo importante traguardo.

Oltre alla logistica tradizionale, la distribuzione può contare sulla rete Punto Poste, composta da oltre 18000 punti di ritiro (attività commerciali) e Lockers che offrono servizi di ritiro e spedizione pacchi, di cui 3 nella provincia di Rimini, con orari di apertura estesi.