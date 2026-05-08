Boom di partecipazione alla Kids Run: premiate le cinque scuole più attive

“Madre Teresa di Calcutta” davanti a “Fellini” e “Alba Adriatica”

La Scuola primaria "Madre Teresa di Calcutta" si aggiudica il primo premio. Sul podio anche "Federico Fellini" e "Alba Adriatica".

Si è svolta questa mattina, in Sala della Giunta la cerimonia di premiazione delle cinque scuole elementari che si sono distinte per il maggior numero di partecipanti alla Rimini Marathon Kids Run 2026, la gara podistica non competitiva dedicata ai bambini dai 6 agli 11 anni, svoltasi sabato 18 aprile scorso.

A ricevere il primo premio da 1.500 euro in buoni per materiale didattico è stata la Scuola primaria "Madre Teresa di Calcutta", davanti alla Scuola primaria "Federico Fellini” (1.000 euro) e alla Scuola primaria "Alba Adriatica" (700 euro). Hanno completato la classifica, con pari merito al quarto e quinto posto, la Scuola primaria "E. Toti" e la Scuola primaria "G.B. Casti", entrambe premiate con un buono da 700 euro da spendere presso la Cartoleria "Il Duomo", storico partner dell’evento.

Alla cerimonia erano presenti i dirigenti scolastici e gli insegnanti referenti delle cinque scuole premiate, insieme ai responsabili della Rimini Marathon. A consegnare gli attestati di riconoscimento è stata l'assessora alle politiche per i giovani Francesca Mattei, che ha portato i saluti dell'Amministrazione comunale sottolineando il valore sociale della manifestazione. Non erano presenti i rappresentanti di Romagna Acque, che da anni supporta e anima l'evento con la propria presenza.

La Kids Run 2026 si era svolta sabato 18 aprile con partenza dalla Rotonda Lucio Battisti di Rimini. Il percorso di un chilometro, riservato ai bambini delle scuole elementari, aveva registrato una partecipazione in decisa crescita rispetto alle edizioni precedenti, confermando il legame profondo tra la città, le sue scuole e la grande famiglia della Rimini Marathon. Ogni piccolo atleta aveva ricevuto all'arrivo una medaglia ricordo e una merenda, trasformando la competizione in una festa collettiva di sport e allegria. Giunta al suo undicesimo anno di vita, la Rimini Marathonha, ha fatto della solidarietà e del coinvolgimento della comunità locale un marchio identitario sin dalla sua nascita.