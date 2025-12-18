Boom Fikissimi al Jolly Disco Novafeltria: sold out anticipato per l'evento pre natalizio

Fikissimi crea un sistema “vasi comunicanti” con i ristoranti della vallata per permettere a tutti di godersi la festa

È febbre da anni '80, '90 e 2000 in Alta Valmarecchia. "Fikissimi", il format che sta spopolando tra la riviera e l'entroterra, si prepara a un'edizione natalizia da record per sabato 20 dicembre al Jolly Disco Novafeltria. L'evento, molto atteso anche da Rimini e San Marino, ha registrato numeri impressionanti ancor prima di iniziare, costringendo (o meglio, ispirando) gli organizzatori a trovare soluzioni innovative per accontentare tutti. È infatti bastata appena una settimana dalla pubblicazione della data ufficiale per mandare sold-out la cena-spettacolo e i tavoli dopocena all'interno della discoteca. Così, di fronte alle continue richieste di prenotazione, lo staff di Fikissimi ha deciso di non lasciare nessuno a bocca asciutta, trasformando il successo dell'evento in un'opportunità per l'intera vallata. L'organizzazione ha stretto una collaborazione ufficiale con diversi ristoranti di Novafeltria e Talamello. L'idea è semplice e vincente: creare un sistema di "vasi comunicanti". I ristoranti partner offriranno menù dedicati comprensivi del biglietto d'ingresso per il dopocena. In questo modo, le numerose cene aziendali e le compagnie di amici che non hanno trovato posto al Jolly potranno godersi l'eccellenza culinaria del territorio e poi confluire alla festa.

"È un segnale importante di come un evento di divertimento possa collaborare attivamente con le realtà locali - spiegano dal team di Fikissimi - . Il nostro obiettivo è far divertire le persone, ma anche valorizzare l'ospitalità della nostra zona".

La festa vera e propria esploderà dalle ore 23:00, quando si apriranno le porte per il dopocena. Ad attendere il pubblico ci sarà un'atmosfera carica di energia ed emozioni: un mix travolgente di hit dance, sigle dei telefilm cult e cartoni animati, per un confronto generazionale che promette di far ballare tutti fino a tarda notte.