Borghi, camion piomba in cortile: salvo per un soffio il proprietario col cane

Camion carico di ghiaia si ribalta in via Provinciale Uso: paura in un’abitazione a Masrola

Paura a Masrola di Borghi, dove un camion carico di 320 quintali di ghiaia si è ribaltato nel cortile di un’abitazione in via Provinciale Uso. Illesi sia l’autista sia il proprietario di casa, che solo pochi minuti prima si trovava nel punto dell’impatto con il cane. Decisivo il richiamo della moglie che lo ha fatto rientrare in casa. Il mezzo, uscito di strada, si è adagiato su un fianco evitando conseguenze più gravi. Sul posto carabinieri e mezzi di soccorso; il camion è stato rimosso nel pomeriggio con l’ausilio di una gru e temporanea chiusura della strada. I residenti tornano a chiedere il limite dei 30 km/h per i mezzi pesanti.