Santarcangelo: furto alla Pizzeria al taglio Ciak: portati via 200 euro

L’opposizione attacca: "Sicurezza carente"

A cura di Glauco Valentini Redazione
04 marzo 2026 08:39
Santarcangelo: furto alla Pizzeria al taglio Ciak: portati via 200 euro - La finestra forzata dai ladri
La finestra forzata dai ladri
Santarcangelo di Romagna
Cronaca
Ancora un colpo a Santarcangelo. All’alba di ieri ignoti si sono introdotti nella pizzeria al taglio “Ciak”, entrando da una proprietà confinante e forzando una finestra. I ladri sono fuggiti con circa 200 euro tra fondocassa e spiccioli.

«Danni contenuti e nessuna interruzione del lavoro – spiega il titolare Maurizio –. La finestra è coperta da assicurazione, ma non è la prima volta che vengo colpito». In passato, racconta, aveva subito un furto ben più pesante nella propria abitazione.

Sul caso interviene la consigliera di opposizione Jenny Dolci (Alleanza Civica), che critica le misure adottate dall’amministrazione e sottolinea come i carabinieri siano intervenuti da Rimini. Indagini in corso.

