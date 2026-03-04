Rimini, donna trovata riversa a terra: era ferita al volto e senza documenti

È stata trovata in via Bastioni Settentrionali, all'angolo di via dei Cavalieri

Una donna è stata soccorsa alle 13.30 di oggi (mercoledì 4 marzo), a Rimini, dopo essere stata trovata stesa a terra, in via Bastioni Settentrionali, all'angolo di via Cavalieri. La donna, le cui generalità non sono ancora note, era priva di documenti e aveva ferite al volto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale del 118, che ha trasportato la ferita all'ospedale Bufalini di Cesena. Secondo una prima testimonianza, raccolta dal personale dell'Arma, la donna si è accasciata da sola. Si rafforza quindi l'ipotesi che sia stata colpita da malore e cadendo abbia riportato le ferite.

Aggiornamenti: la donna ha 70 anni ed è residente a Rimini. È cosciente e ha subito un trauma alla testa.