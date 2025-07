Borgo Marina chiama la città a progettare insieme la sicurezza urbana

Il progetto “Innamorati di Borgo Marina” coinvolge residenti e bambini per creare una piazza inclusiva e sicura

Da Borgo Marina parte un invito alla città: progettare in maniera condivisa la qualità di vita e delle relazioni e la sicurezza urbana come cura condivisa degli spazi pubblici e costruzione di relazioni tra le persone. Un’occasione di confronto aperto all’intera città per riflettere su come gli spazi urbani possano diventare luoghi di relazione, cura e presidio condiviso.

Al centro dell’incontro, due voci esperte: Gian Guido Nobili, coordinatore del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana, e Ivan Cecchini, docente dell’Università di Urbino. Il cuore del dialogo sarà la sicurezza urbana come responsabilità condivisa e bene collettivo, che si alimenta di relazioni, fiducia e cura comune degli spazi pubblici.

A seguire, un focus laboratoriale dedicato alla comunità di Borgo Marina: residenti, commercianti e frequentatori del quartiere potranno confrontarsi direttamente con gli esperti ospiti del talk per condividere esperienze, raccogliere idee e proporre azioni concrete per una piazza più accogliente, vissuta e sicura.

L’incontro intende aprire uno spazio di riflessione e sperimentazione su pratiche di collaborazione tra cittadini, istituzioni e territorio, che da Borgo Marina possano dare forma a una visione più ampia e generare esperienze replicabili anche in altre aree della città.

In contemporanea, spazio anche ai più piccoli con il laboratorio creativo “Tutti uguali, tutti diversi” a cura della Compagnia Le Pu-Pazze. Pensato per bambine e bambini, il laboratorio li inviterà a immaginare la piazza come un luogo di incontro, dove giocare, fare amicizia e sentirsi accolti. I partecipanti realizzeranno ritratti buffi e colorati ispirati ai grandi artisti, per raccontare una piazza fatta di diversità e incontro.

L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Piano Strategico Rimini, impegnata attivamente nella promozione di riflessioni collettive su temi strategici per la città, e si realizza all’interno del percorso di riqualificazione di Piazza Ferrari, cuore di Borgo Marina. Un progetto che, partendo da un intervento sullo spazio urbano, si propone come opportunità di rigenerazione sociale, in cui la piazza diventa leva per rafforzare i legami all’interno della comunità locale e costruire nuove forme di presidio collettivo.

L’appuntamento, in programma per giovedì 24 luglio alle ore 18, presso il Laboratorio Aperto Rimini Tiberio (via dei Cavalieri, 22), è parte del percorso “Innamorati di Borgo Marina”, realizzato nell’ambito del progetto Borgo Marina Si-Cura, promosso dal Comune di Rimini e dalla Polizia Locale di Rimini, con il contributo della Regione Emilia-Romagna.

L’incontro è gratuito e aperto a tutta la città