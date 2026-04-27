Borgo Marina è "ostaggio dei bazar": il consigliere Renzi aspetta ancora i controlli

Il capogruppo FdI chiede stretta sui negozi fuori regolamento

Il capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Rimini, Gioenzo Renzi, torna a denunciare il mancato rispetto del Regolamento comunale per la valorizzazione dell’offerta commerciale nel Borgo Marina, segnalando violazioni che, a suo dire, si protraggono da tempo.

Nel mirino del consigliere il mancato rispetto delle disposizioni che prevedono che “le vetrine devono essere utilizzate esclusivamente per l’esposizione delle merci” e che vietano, “a ridosso delle vetrine o sulla soglia del locale”, la presenza di elementi estranei all’attività espositiva. Secondo Renzi, in diversi esercizi del quartiere “le vetrine sono ridotte a pareti cariche di merci rivolte verso l’interno”, con effetti negativi sul decoro e sull’immagine commerciale della zona.

Renzi richiama anche il caso di un negozio in Corso Giovanni XXIII, dove “sulla soglia è stata collocata addirittura una panchina”, situazione che, secondo il consigliere, penalizza la visibilità del locale e contrasta con le finalità del regolamento.

Con un’interrogazione consiliare, il capogruppo di Fratelli d’Italia ha chiesto all’Amministrazione di rendere noti “quanti e quali controlli” siano stati svolti nel Borgo Marina, sollecitando maggiori verifiche da parte della Polizia Locale “per reprimere le violazioni segnalate e far rispettare il regolamento a tutti i negozianti”.

“Se esiste un regolamento comunale, è necessario che sia rispettato indiscriminatamente da tutti i commercianti della città”, sottolinea Renzi, che rilancia anche la proposta di aggiornare il regolamento approvato nel 2018. L’obiettivo, spiega, è contrastare “il crescente degrado commerciale e ambientale dei bazar” e sostenere concretamente la qualità del commercio e del turismo riminese.