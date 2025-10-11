Borgo Sant'Andrea, eventi fino a martedì: attese migliaia di persone

Stop al traffico nel centro storico

Da oggi al 14 ottobre torna la Festa del Borgo Sant’Andrea, giunta alla 13ª edizione e dedicata al tema “Le Radici del Borgo”. Attese migliaia di persone per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, letture e solidarietà.

Tra gli eventi principali: la lettura “Le inaspettate” (domenica 12, ore 17), i concerti di Frank David, Maria Pia Timo, Joe Dibrutto e Tonino 3000, oltre a spazi dedicati ai bambini, spettacoli di magia e stand gastronomici con specialità locali e cucine dal mondo. La festa sostiene anche un progetto solidale per un impianto fotovoltaico nella missione di Marilena Pesaresi in Zimbabwe. Martedì 14, alle 10.30, si terrà la messa in onore di San Gaudenzo in piazza Mazzini.

Per motivi di sicurezza, è prevista la chiusura totale al traffico di piazza Mazzini e di numerose vie del borgo (Montefeltro, delle Fosse, Saffi, Cignani e altre) dalle 6.00 di sabato 11 alle 6.00 di mercoledì 15 ottobre. Vietata anche la sosta, con rimozione forzata, nelle aree interessate. Alcune strade saranno a senso unico temporaneo o con doppio senso riservato ai residenti.

Durante la manifestazione sarà inoltre vietato il transito di biciclette e monopattini all’interno dell’area eventi, che resterà transennata.