“Born in the U.S.A.”, Lorenzo Semprini racconta il disco simbolo di Springsteen

Al Settebello di Rimini: canzoni, storie e aneddoti dell’album del 1984, con ascolti in vinile e musica dal vivo

Un disco che ha cambiato la storia del rock, un artista che è diventato un’icona mondiale e una voce riminese che da oltre trent’anni ne segue, studia e racconta la musica. Sarà “Born in the U.S.A.” di Bruce Springsteen il protagonista del prossimo appuntamento di “Storie in vinile”, la rassegna dell’Area Settebello di Rimini, in programma martedì 11 agosto, con Lorenzo Semprini. L’ingresso è gratuito.

Pubblicato il 4 giugno 1984, Born in the U.S.A. è il settimo album in studio di Springsteen e rappresenta uno dei momenti decisivi della sua carriera: sette singoli entrarono nella Top 10 americana e il disco trasformò definitivamente il rocker del New Jersey in una superstar mondiale. )

Ma dietro l'immagine apparentemente trionfale della copertina e dietro il celeberrimo ritornello della title track si nasconde un album molto più complesso. La guerra del Vietnam, il lavoro, la crisi della classe operaia, la perdita dei sogni, l'amicizia, l'amore e il tempo che passa attraversano le dodici canzoni del disco, da Born in the U.S.A. a My Hometown, passando per Downbound Train, I'm on Fire, No Surrender, Bobby Jean, Glory Days e Dancing in the Dark. (Bruce Springsteen)

Sarà proprio questo il filo conduttore della serata: non una semplice celebrazione dell'album, ma un viaggio dentro le sue canzoni, per raccontarne la genesi, i personaggi, le storie, gli aneddoti e il contesto nel quale nacquero. Il tutto attraverso l'ascolto del vinile e l'esecuzione dal vivo di alcuni dei brani più significativi.

A condurre il pubblico in questo viaggio sarà Lorenzo Semprini, musicista riminese, leader dei Miami & the Groovers e soprattutto ideatore e organizzatore dal 1999 di Glory Days in Rimini, lo storico appuntamento dedicato alla musica di Bruce Springsteen, oggi arrivato alla sua 27ª edizione.

Oltre all’ascolto e al racconto dell’album, verranno eseguite alcune canzoni dal vivo (voce, chitarra, armonica) dallo stesso Lorenzo Semprini.

Il rapporto tra Semprini e il mondo springsteeniano non è però soltanto quello di un appassionato e di un organizzatore. Nel 2011 e 2014, durante il Light of Day ad Asbury Park, Semprini è salito sul palco del Paramount Theatre insieme a Springsteen per i bis finali, in una serata che lo vide condividere il palco con il Boss davanti a migliaia di persone.

Una serata per chi conosce ogni nota dell'album, ma anche per chi vuole scoprirlo per la prima volta sotto una luce diversa: il vinile al centro, le canzoni come punto di partenza e le storie come filo conduttore.