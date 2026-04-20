“Bota ad Cool”, a Coriano il gioco che sostiene negozi e comunità
L’iniziativa della Pro Loco Coriano porta clienti nelle attività con premi ed esperienze: un modo concreto per far vivere il territorio
La Proloco di Coriano si inventa, per la prima volta, un gioco per aiutare davvero le proprie attività.
Nasce “Bota ad Cool”, l’iniziativa della Pro Loco Coriano pensata per portare persone dentro i negozi, far girare il territorio e dare ossigeno concreto a chi ogni giorno tiene vive le vetrine del paese.
Il meccanismo è semplice: con un piccolo contributo si acquista un tagliandino. Si possono vincere: premi, buoni, prodotti, esperienze offerte proprio dalle attività locali. Ma anche quando non si vince, si porta a casa qualcosa: un sorriso, una frase, un momento leggero.
“Bota ad Cool” nasce per creare movimento. Per far entrare nuove persone nei negozi. Per far conoscere realtà che magari non tutti hanno mai notato. Per dare una mano vera, non a parole.
Ogni premio ritirato è una porta che si apre. Ogni tagliandino è un piccolo gesto che tiene acceso il paese.
Il ricavato dell’iniziativa andrà a sostenere le attività della ProLoco di Coriano, che ogni anno organizza eventi, feste e momenti di comunità. Quindi il cerchio si chiude: chi partecipa aiuta le attività e allo stesso tempo investe nel territorio.
I tagliandini si possono trovare nelle attività commerciali di Coriano. Per ulteriori informazioni visitare www.prolococoriano.it "