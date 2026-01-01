Botti di Capodanno, ancora feriti nonostante i divieti

Un morto a Ostia per l’esplosione di un petardo e un bambino ferito da un proiettile vagante ad Aversa

Nonostante i numerosi divieti emanati dai sindaci in tutta Italia, anche quest’anno i festeggiamenti di Capodanno hanno lasciato dietro di sé un bilancio di feriti e vittime. Il caso più grave si è verificato a Ostia, sul litorale romano, dove un uomo ha perso la vita a causa dell’esplosione di un petardo.

Episodi di imprudenza si sono registrati anche in Campania. Ad Aversa, in provincia di Caserta, un bambino di nove anni è rimasto lievemente ferito alla mano destra dopo essere stato colpito di striscio da un proiettile vagante durante la notte dei festeggiamenti. Il piccolo è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale Moscati, dove è stato medicato e successivamente dimesso.

Ancora una volta, i festeggiamenti di fine anno si trasformano in un’occasione di pericolo, riaccendendo il dibattito sull’efficacia dei divieti e sulla necessità di una maggiore sensibilizzazione per prevenire tragedie evitabili.