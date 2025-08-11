Botulino sul food truck di Diamante: più alimenti contaminati

Richiamati quattro lotti di friarielli di due marchi diversi. La Procura ipotizza contaminazione da uso di un unico utensile da cucina

Le analisi dell’Istituto Superiore di Sanità hanno confermato la presenza di botulino in diversi alimenti rinvenuti sul food truck di Diamante, ritenuto all’origine dell’intossicazione che avrebbe provocato la morte di due persone e il ricovero di altre 14.

Secondo il procuratore Domenico Fiordalisi, la contaminazione potrebbe essere stata causata dall’utilizzo di un unico attrezzo da cucina per la manipolazione di alimenti differenti: «Altrimenti non si spiega», ha dichiarato.

Nel frattempo, la ditta produttrice coinvolta ha disposto il richiamo di quattro lotti di friarielli provenienti da uno stabilimento di Scafati (Salerno): due con etichetta Bel Sapore e due con marchio Vittoria.

Le indagini proseguono per chiarire le modalità della contaminazione e accertare eventuali responsabilità.