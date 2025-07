Boxe a Santarcangelo, sabato 21 Giugno andrà in scena il 4° Memorial Matteo Scarpellini

Spicca l'incontro tra i pesi super massimi Johnny Salaroli e Cristian Chiggiato

Si svolgerà sabato 21 giugno alle ore 21.00 in piazza Ganganelli a Santarcangelo di Romagna il 4° Memorial Matteo Scarpellini. L'evento in ricordo dello figlio del maestro benemerito Tiziano Siluro Scarpellini della Boxe Santarcangelo vedrà una decina di incontri dilettantistici, tra cui 2 incontri femminili. Presente all'evento il Sindaco di Santarcangelo di Romagna Filippo Sacchetti che ricorderà Matteo, già consigliere della Boxe Santarcangelo.



Diverse le Associazioni sportive coinvolte, Biagini Boxe Rimini, Boxe Riccione, Salu Virtus di Piacenza, Reggiana Boxe Phoenix Padova, Pugilistica Valconca, Boxe Centrale Pesaro, Boxe Ferrara, Regis Bologna, Boxe Lugo.



Per la Boxe Santarcangelo spicca il match tra Johnny Salaroli campione regionale pesi super massimi e il pari peso campione regionale del Veneto Cristian Chiggiato della Phoenix Padova.



Entrambi qualificati ai prossimi campionati italiani di fine ottobre, con data e luogo da destinarsi, daranno vita ad un match davvero interessante per la loro importante categoria di peso.