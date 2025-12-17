Boxe Riccione, brilla Eva Fabbri nel match tra Under 19

Marco La Torre lotta fino all’ultimo: buona prova della Asd Boxe Riccione a Porto Sant’Elpidio

Ottima prova complessiva per la Asd Boxe Riccione nella riunione pugilistica “Day in the cage. Boxing edition” andata in scena nel weekend al Palace di Porto Sant’Elpidio, evento organizzato dalla Fil’s Fight in collaborazione con la Nike Fermo. Una manifestazione riuscita sotto ogni aspetto, con match combattuti e grande partecipazione di pubblico. All’angolo riccionese gli allenatori Giuseppe Cincini e Alex D’Amato, che hanno guidato gli atleti in una serata caratterizzata da incontri avvincenti e di buon livello tecnico.

Arriva una bella vittoria per Eva Fabbri, che supera Emelin Andrea Rulli della Hurricane Boxe nel match tra Under19. L’atleta riccionese, rientrata sul ring dopo lo stop di giugno, ha dimostrato di essere completamente ristabilita e in ottima condizione fisica. Di fronte a una giovane avversaria, meno esperta ma particolarmente agguerrita, Fabbri ha saputo imporre ritmo e determinazione, strappando con merito il successo e offrendo segnali molto incoraggianti per il prosieguo della stagione.

Sconfitta invece ai punti per Marco Andrea La Torre, impegnato nella categoria Elite, contro Tommaso Barchetta della Nike Fermo. Un incontro estremamente equilibrato, deciso da dettagli minimi: l’avversario ha messo quel pizzico di concentrazione in più nei momenti chiave, riuscendo a prevalere, ma La Torre si è comunque ben comportato, disputando un match solido e dimostrando competitività e carattere.

Nel complesso, una trasferta positiva per la Asd Boxe Riccione, che torna da Porto Sant’Elpidio con una vittoria, una prestazione di spessore e la conferma della crescita dei propri atleti in un contesto di alto livello agonistico.

